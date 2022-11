La data de 12 noiembrie 2022, in jurul orei 10.25, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la disparitia a doua minore, respectiv REPEDE GABRIELA-MIHAELA, in varsta de 12 ani si GECSO ELENA-ANDREEA, in varsta de 10 ani.Din cercetari a reiesit faptul ca, in data de 11 noiembrie a.c., in ... citeste toata stirea