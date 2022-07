"Alerta rosie" privind vaccinarea infantila la nivel global

Criza COVID-19 si dezinformarea se afla la originea celei mai mari scaderi continue a ratei de vaccinare infantila impotriva altor boli in aproape trei decenii, potrivit unui raport realizat de Organizatia Mondiale a Sanatatii (OMS) si UNICEF publicat joi.Proportia copiilor carora le-au fost administrate cele trei doze de vaccin contra difteriei, tetanosului si poliomielitei (DTP) a scazut de la 86% in 2019 la doar 81% in 2021. Acest ... citeste toata stirea