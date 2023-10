Un nou exercitiu privind gestionarea unei situatii de urgenta la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi" din Brasov s-a desfasurat joi, 19 octombrie, avand tema "atac terorist". Chiar daca a fost gandit si pus in practica inca din 2019, exercitiul la care au participat reprezentanti ISU si ai Jandarmeriei este unul cat se poate de actual. In mai multe orase din Europa au avut loc atentate teroriste in ultimele doua saptamani, astfel ca si fortele de ordine din tara noastra trebuie sa fie ... citeste toata stirea