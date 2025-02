Ales pana a iesit. Consiliul National al Elevilor are un nou presedinte

In perioada 21-24 februarie 2025, Consiliul National al Elevilor (CNE) a organizat Adunarea Generala la Suceava, avand ca principal obiectiv alegerea noii conduceri a forului. Singurul candidat pentru functia de presedinte a fost Vladut Iordache (fost vicepresedinte al structurii si presedintele filalei din judetul Tulcea), care a fost ales dupa doua runde de alegeri, in conditiile in care nu a intrunit numarul suficient de voturi din prima, potrivit surselor Edupedu.ro.Motivul invocat pentru ... citește toată știrea