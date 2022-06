Alexandra Coliban, schimbata de la conducerea organizatiei municipale Brasov a USR

Filiala municipala Brasov a USR si-a ales o noua echipa de conducere, duminica, 5 iunie. Astfel, noul presedinte organizatiei este Beatrice Moraru, consilier local si liderul grupului USR din Consiliul Local Brasov. Ea va conduce organizatia, impreuna cu noua echipa a Biroului Local, timp de 1 an.Beatrice Muraru preia conducerea filialei de la Alexandra Coliban, care a detinut functia de presedinte timp de aproape trei ani in vechiul USR (din august 2019, pana in iunie 2021), apoi in ... citeste toata stirea