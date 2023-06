Fantani arteziene muzicale, cu jocuri de apa si lumini, un alt capitol la care Brasovul ramane in urma.Dupa dezbaterile si controversele generate de planul de reamenajare a Pietei Sfatului, in urma caruia brasovenii, dar si turistii ar urma sa ramana fara fantana din centrul Brasovului, simbol al orasului, liderul de grup al consilierilor social-democrati, Alexandra Crivineanu, reactioneaza si propune municipalitatii un proiect ce prevede amplasarea de fantani arteziene in parcurile orasului ... citeste toata stirea