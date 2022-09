Alexandra Crivineanu (PSD): Brasovul "moare" pe zi ce trece, sub administratia USR

Primarul Coliban, ramas in urma la capitolul "Brasovul sanatos". Daca in campania electorala promitea brasovenilor servicii medicale de calitate, astazi, dupa doi ani de management in fruntea Primariei, primarul Brasovului se lauda doar cu dezbateri si hub-uri in domeniul sanatatii.Alexandra Crivineanu, liderul de grup al consilierilor locali social-democrati spune ca managementul defectuos de la conducerea Primariei Brasov duce si la lipsa unui sistem medical integrat si de calitate:"Ajuns ... citeste toata stirea