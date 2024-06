Alexandra Crivineanu (PSD): Brasovul trebuie sa renasca, dupa 4 ani de stagnare

In contextul alegerilor locale ce se apropie, liderul de grup al consilierilor locali social-democrati si presedinta Organizatiei Judetene a Femeilor Social-Democrate, Alexandra Crivineanu subliniaza importanta cruciala a colaborarii si viziunii integrate pentru viitorul economic al judetului Brasov si, implicit al Municipiului Brasov."In calitate de candidat la Consiliul Local al Municipiului Brasov, am convingerea ferma ca doar sub conducerea lui Lucian Patrascu, candidat la presedintia ... citește toată știrea