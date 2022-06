Alexandra Crivineanu (PSD): Brasovul verde, un alt esec al administratiei USR

Liderul de grup al consilierilor locali social-democrati, Alexandra Crivineanu aduce in atentia opiniei publice lipsa totala de preocupare a administratiei locale asupra parcurilor si zonelor verzi ale Brasovului."Doresc sa atentia asupra acestui subiect, pentru ca de-a lungul ultimilor ani, in special cand nu era primar, Allen Coliban a fost foarte interesat de problemele mediului din Romania, promitand ulterior brasovenilor, in campania electorala, un oras verde.Ajuns astazi la Primarie, ... citeste toata stirea