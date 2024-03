Alexandra Crivineanu (PSD): Haosul din serviciile sociale de la Brasov, continua sub coordonarea administratiei USR

Zeci de oameni din blocul de pe Zizinului 144 - blocul de locuinte sociale, traiesc in frica, cearta, reclamatii, fiecare facandu-si "legea" dupa bunul plac.Liderul de grup al consilierilor locali social-democrati, Alexandra Crivineanu ia atitudine in subiectul serviciilor sociale si cere viceprimarului Flavia Boghiu sa se preocupe de acest capitol din subordinea sa, in contextul in care lucrurile scapa de sub control pe zi ce trece."Devin deja de notorietate conflictele dintre locatarii ... citește toată știrea