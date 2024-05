Alexandra Crivineanu (PSD): Primaria Brasov a devenit o filiala de organizatie politica, cu membri de partid angajati si platiti din bani publici

Liderul de grup al consilierilor social-democrati din Consiliul Local Brasov, Alexandra Crivineanu atrage atentia asupra faptului ca, in acest mandat 2020-2024, exista foarte multe cazuri de persoane care, in timpul orelor de program, prefera sa faca postari sau comentarii de natura politica, chiar din birourile Primariei Brasov."Atrag atentia administratiei USR sa nu mai foloseasca aparatul Primariei in scop politic personal.Niciodata in ultimii 24 de ani nu s-a mai intamplat ca un ... citește toată știrea