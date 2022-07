Alexandra Crivineanu (PSD): Tinerii din Brasov, lasati in urma de administratia USR

Brasovul a devenit orasul cu posibilitati limitate de petrecere a timpului liber, pentru generatiile tinere. Este inca o vara in care ne uitam cu jind catre orasele care organizeaza marile festivaluri de muzica: Neversea, pe litoral, Saga si Nostalgia in Bucuresti, Balkan Festival la Caras-Severin, Electric Castle si Untold, la Cluj.Orase care polarizeaza tineri din intreaga tara. Care, prin astfel de evenimente, creeaza atmosfera de sarbatoare. Care pun in miscare o serie de activitati ... citeste toata stirea