Alexandru Rafila: Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod

Romania va produce in regim de urgenta pastile de iod, utile in cazul unui accident nuclear, anunta ministrul Sanatatii.Antibiotice Iasi va fabrica, incepand de astazi, o mare cantitate mare de iodura de potasiu, intr-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Digi24.Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30 de milioane de comprimate."Incepand de maine (n.r. marti, 8 martie), ... citeste toata stirea