Alexandru Rafila anunta ca pacientii cu boli cronice vor beneficia de vaccinuri compensate

Alexandru Rafila anunta ca pacientii cu boli cronice vor putea primi vaccinuri compensate, potrivit unui proiect la care lucreaza Ministerul Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca bolnavii cronici vor putea primi vaccinuri compensate, Precizand ca la nivelul institutiei pe care o conduce, se lucreaza la un proiect in acest sens.In plus, spune ministrul, se doreste marirea accesului la vaccinuri, avand in vedere interesul pentru vaccinul HPV de exemplu, relateaza News. ... citeste toata stirea