Alexandru Rafila: Fenomenul plicului in sistemul sanitar a scazut foarte mult

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat ca fenomenul plicului in sistemul sanitar a scazut foarte mult si ca sunt sesizari negative de doar 2 la suta din totalul cazurilor, conform News.ro.In ceea ce priveste proiectul de co-plata, Rafila a explicat ca e un proiect pilot ce va fi introdus peste 3 ani in unul sau doua spitale.Intrebat luni, la TVR Info cum scapa Romania de fenomenul plicului in sanatate, Alexandru Rafila a subliniat ca acest fenomen a scazut foarte mult.,,Cred ca ... citeste toata stirea