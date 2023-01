Alexandru Rafila: Medicamentele se vor scumpi

Alexandru Rafila a declarat ca va exista o majorare a pretului unor medicamente.Este o realitate, va exista o majorare a pretului unor medicamente, declara ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Majorarea preturilor nu a fost, deocamdata, estimata in procente, dar va avea loc etapizat.Intrebat, luni seara, daca are in plan o majorare a preturilor la medicamente, Rafila a declarat ca, in urma discutiilor cu producatorii, a constatat cateva lucruri."In primul rand, exista un pret de ... citeste toata stirea