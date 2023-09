Alexandru Rafila a vorbit despre cresterea numarului de cazuri COVID, mentionand ca dupa aproximativ doua saptamani se va intra pe un trend de descrestere. Totodata, ministrul Sanatatii a anuntat ca purtarea mastii de protectie nu va fi obligatorie, ci doar o recomandare, transmite Agerpres."Sunt in jur de 2.000 (de cazuri pe zi - n.r.). A fost o crestere constanta in ultimele cateva saptamani, am ajuns de la cateva sute la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea si a colegilor care lucreaza in ... citeste toata stirea