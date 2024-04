Alexandru Rafila: Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila sustine ca parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, cele mai eficiente programe de preventie.Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in contextul in care, in judetul Arad, s-au inregistrat in ultima saptamana 200 de cazuri de rujeola.El a subliniat, vineri, la o conferinta pe teme medicale, ... citește toată știrea