Alexandru Rafila: Un eventual val sase COVID poate fi luat in calcul doar din toamna

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat ca este posibil ca pandemia de coronavirus sa nu se fi terminat.Alexandru Rafila spune ca un eventual val sase de Covid poate fi luat in calcul doar din toamna. El a explicat ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita sustinut in comunitate."Un eventual val sase, dupa opinia noastra, poate fi luat in calcul sau se poate discuta doar din toamna, mai putin in aceasta primavara, credem noi, dar monitorizam lucrurile indeaproape, ... citeste toata stirea