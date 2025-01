Alimentarea cu apa, tot mai dificila in judetul Brasov

Anuntata pentru inceputul acestui an, preluarea serviciului de alimentare cu apa potabila a comunei Feldioara de catre Compania Apa Brasov se va produce din februarie, dupa ce se vor incheia toate etapele birocratice. "Contorizarea a fost realizata, iar in aceasta perioada se lucreaza la contracte. In continuare, mai sunt unele probleme cu blocurile, unde locatarii sunt greu de convins sa infiinteze asociatii de proprietari, care sa incheie contractele pentru serviciile de alimentare cu apa si ... citește toată știrea