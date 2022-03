Alimentele care te apara de radiatii si iti aduc iod in organism

Iodul este un oligoelement prezent in cantitati infime in corpul uman - 15-20 miligrame, dintre care 70-80% se gasesc la nivelul glandei tiroide.O persoana adulta trebuie sa consume zilnic in jur de 150 mcg (micrograme) de iod, necesarul crescand la femeile insarcinate si la cele care alapteaza (250-300 mcg).Se recomanda iodul natural, prezent in legume, fructe si alge. Iodul contine asa-numitii co-factori, mai exact, substante organice care ajuta la asimilarea sa si la indeplinirea rolului ... citeste toata stirea