Alin Burcea este noul presedinte ANAT. In Consiliul Director al ANAT a fost ales si fagaraseanul Cristian Vlad

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) a avut astazi, 12 aprilie a.c., alegerile pentru noul presedinte si pentru noul Birou Executiv si Consiliu Director al organizatiei, pentru perioada 2024-2026. In urma voturilor, noul presedinte ANAT este Alin Burcea, fondatorul Paralela 45 si aflat la al treilea mandat de lider al ANAT. Alin Burcea este presedinte fondator ANAT, avand primul mandat in perioada 1990-1992, ulterior fiind reales presedinte ANAT in perioada 2016-2018. ... citește toată știrea