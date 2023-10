Alina Gorghiu, ministrul Justitiei, anunta ca va propune un proiect de lege, prin care persoanele condamnate definitiv si care nu se prezinta in 7 zile sa primeasca o pedeapsa suplimentara de inchisoare.Alina Gorghiu a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern de saptamana aceasta va prezenta un proiect de lege privind tematica fugarilor, care prevede ca, daca in 7 zile dupa ce ai fost condamnat definitiv nu te prezinti pentru a fi incarcerat, vei avea o pedeapsa de ... citeste toata stirea