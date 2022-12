Allen Coliban a fost plecat peste 70 de zile in delegatii, in nici doi ani de mandat

Primarul Brasovului, Allen Coliban (USR), in doi an de mandat, a lipsit mai mult de doua luni din Primarie, pentru ca a fost in delegatii. In tara si in straintatate. La acestea, mai trebuie adaugate circa doua luni, concediile legale de odihna.Pentru deplasarile sale, primarul Allen Coliban a decontat suma de 44.847,82 lei. Circa 9.000 de euro.In topul plecarilor in delegatii urmeaza viceprimarul Flavia Boghiu (USR). Ea a fost 10 zile in delegatii si a decontat ... citeste toata stirea