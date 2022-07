Alt Bacalaureat: Primii testati, elevii care intra anul acesta in clasa a IX-a

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca examenul de bacalaureat se va schimba pentru elevii care intra anul acesta in clasa a IX-a.Elevii care incep clasa a IX a in anul scolar 2023-2024 vor sustine Examenul de bacalaureat cu urmatoarele probe:A - proba scrisa de evaluare a competentelor la disciplinele cuprinse in trunchiul comun - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile; aceasta consta intr-o proba unica, prin care se evalueaza competentele ... citeste toata stirea