Alt concurs pentru directorii din scoli. Ce scoli din Tara Fagarasului sunt vizate de candidati

Pentru posturile vacante de directori de scoli a fost demarat un nou concurs. Inscrierile propriu-zise au inceput la 19 ianuarie, prin depunerea dosarelor, in aplicatia speciala, pana in data de 25 ianuarie. In judetul Brasov, pentru aceasta sesiune, disponibile sunt 70 de posturi de directori si 47 de directori adjuncti, ramase vacante dupa concursul din toamna.In 31 ianuarie vor fi afisate listele candidatilor admisi la evaluarea dosarelor, intr-o prima etapa,urmand ca lista finala a ... citeste toata stirea