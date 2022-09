Alt manager interimar la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov. Bogdan Aurelian Rusu isi va relua functia din 3 octombrie

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov va avea un nou manager interimar incepand cu data de 3 octombrie a.c., in persoana economistului Bogdan Aurelian Rusu. Acesta il inlocuieste pe dr. Petru Iulian Ifteni, cel care a indeplinit functia de manager, insa a demisionat recent, din motive personale. In conformitate cu prevederile art. 177 alin. (5) alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ... citeste toata stirea