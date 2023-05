Incepand cu data de 7 mai 2023, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov are un nou manager interimar, in persoana juristului Emil Mailat, cel care din aprilie 2022 si pana la aceasta numire a condus Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate din cadrul acestui spital. Numit prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Emil Mailat il inlocuieste pe dr. Calin-Pavel Cobelschi, al carui contract de management a incetat in data de 6 mai. Conform dispozitiei ... citeste toata stirea