Alt "sinucigas": Sofer tanar, masina scapata in curba, a pacalit si el moartea

Un tanar de 22 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce si-a scapat masina intr-o curba de pe Drumul Poienii. Accidentul a avut loc marti, 8 februarie, in jurul orelor 21.30. Scapat de sub control intr-o curba, autoturismul a intrat in parapet, iar soferul a ramas incarcerat in masina transformata intr-un morman de fiare. "In urma accidentului o persoana a ramas incarcerata. La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala cu apa si spuma.Victima, o ... citeste toata stirea