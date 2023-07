In perioada luni, 3 iulie - joi, 6 iulie, au continuat raziile pe raza intregului judet, cu efective marite: aproximativ 1.200 de efective, dintre care 870 de politisti, restul fiind jandarmi si politisti locali. Potrivit bilantului transmis de IPJ, in timpul actiunilor au fost legitimate 3.300 de persoane si au fost verificate aproximativ 1.500 de vehicule, fiind depistate 3 persoane urmarite national. Au fost aplicate 973 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 330.000 ... citeste toata stirea