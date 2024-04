Alternativa la DN 1 din Tara Fagarasului intra in modernizare

Alternativa la DN1 din Tara Fagarasului va intra in modernizare. Pentru acest proiect, Consiliul Judetean Brasov a obtinut anul trecut, in luna octombrie, o finantare de la bugetul de stat prin Programul "Anghel Saligny", in valoare totala de 140 de milioane de lei.Dupa ce a fost semnat contractul de finantare (in 23 octombrie 2023), administratia judeteana a pregatit toata documentatia tehnica aferenta si a inceput procedura de achizitie pentru proiectarea si executia lucrarilor, anuntul ... citește toată știrea