Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen de miercuri, 27 aprilie, alocarea sumei de maxim 4 milioane de lei de la bugetul local pentru finantarea Asociatiei Clubul Sportiv Fotbal Club Brasov - Steagul Renaste.Aceasta suma, se arata in documentatia aferenta hotararii, se va aloca in baza unui contract de ... citeste toata stirea