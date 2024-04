"Am avut un job, doua chiar, o perioada"

Candidatul PNL-PSD la primaria Brasovului, George Scripcaru, spune ca de cand a pierdut postul de primar, in 2020, s-a ocupat de probleme de familie. A consumat un an ca sa rezolve niste retrocedari de terenuri la Sinca Noua, de unde este sotia lui:"Am facut o gramada de lucruri pe care nu le-am facut in timpul mandatelor in care am fost primar. Sunt lucruri care sunt de persoana, de familie, de viata mea de zi cu zi. Am reusit sa iau titluri de proprietate pe cateva zeci de mii de metri ... citește toată știrea