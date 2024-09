"Am inteles ca ne iubiti de ne luati acasa"

PSD Brasov s-a mai trezit cu un cort electoral vandalizat in municipiul Brasov. Incidentul a fost anuntat sambata, 21 septembrie, de presedintele PSD Brasov, Marius Dunca. "Astazi am avut parte de o surpriza neplacuta: cortul nostru, al PSD Brasov, in care strangem semnaturi pentru candidatura lui Marcel Ciolacu la functia de Presedinte al Romaniei, candidatii la Senat si Camera Deputatilor a ramas fara doua dintre fetele sale - cea cu Marcel Ciolacu si cea cu mine. Este trist sa vedem ca unii ... citește toată știrea