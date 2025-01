Am intrat in anul sarpelui de lemn. La Brasov, va fi sarbatorit pe 12 februarie, in ultima zi festiva a marii sarbatori din China

Nu mai putin de 15 zile de sarbatoare au inceput pentru cei care sarbatoresc Noul An Chinezesc! In noaptea de marti spre miercuri, 28/29 ianuarie, s-a trecut la Anul Sarpelui de Lemn, care va dura pana in 16 februarie 2026.Daca in Europa serpii sunt asociati doar cu raul si ispita, in China simbolismul in ce-i priveste pe acestia este mai sofisticat. Serpii sunt sunt asociati simultan cu recolta, procrearea, spiritualitatea si norocul, precum si cu viclenia, raul, amenintarea si teroarea.In ... citește toată știrea