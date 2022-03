Am intrat in Postul Pastelui. Parintele Arsenie Boca: ,,Postul si rugaciunea sunt doua mijloace prin care curatim firea de patimi"

Luni, 7 martie 2022, am intrat in Postul Pastelui, cea mai importanta perioada din anul liturgic, care se incheie cu sarbatoarea Invierii Mantuitorului, la 24 aprilie. Peste an sunt patru perioade de post consacrate: postul Nasterii Domnului- care incepe in 15 noiembrie si tine pana la 24 decembrie- este mai putin sever; postul Pastelui (postul mare), care dureaza sapte saptamani inainte de Paste; de Bune Vestire si de Florii este dezlegare la peste; postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, cu ... citeste toata stirea