Am intrat in Saptamana Mare. Marti: Predica de pe Muntele Maslinilor si se aminteste parabola celor 10 fecioare si candelele lor

Am intrat in Saptamana Mare, timp in care, prin post, reculegere si rugaciune, credinciosii praznuiesc cele sapte trepte ale ultimelor zile ale lui Hristos-Omul. In biserici au inceput Deniile, slujbe in care se pomenesc patimile Mantuitorului, de la sosirea la Ierusalim si pana la moartea sa pe cruce. De aceea, mai este numita si Saptamana Intunecata.In ziua de luni a fost pomenit Iosif Patriarhul, sau Iosif cel Preafrumos, cel pe care fratii lui l-au batut si, crezandu-l mort, l-au parasit ... citește toată știrea