"Am petrecut cu Satana la masa"

Tanarul din Sacele care si-a ucis ambii parinti a fost arestat joi, 8 februarie, pentru 30 de zile. Viorel Rat (24 de ani) a fost dus ieri in fata instantei, iar judecatorul de la Tribunalul Brasov l-au trimis dupa gratii, considerand ca sunt probe si este indreptatita cererea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, de retinere in stare de arest. Aparat de un avocat din oficiu, suspectul nu a contestat decizia."Cercetarile desfasurate pana in prezent s-au concentrat in special asupra ... citește toată știrea