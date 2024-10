"Am un om, il vrei?". 3.000 - 4.000 de lei bucata...

Noi detalii apar in ancheta privind traficantii de persoane. Astfel, proprietarul unei ferme din Covasna, ajutat de inca doi barbati, se ducea in garile din Brasov si Bucuresti, de unde racola victimele. Indivizii se prefaceau taximetristi, intrau in vorba cu oamenii fara adapost si ii ademeneau in masinile lor. Apoi ii duceau la ferma, unde ii tineau in conditii mizerabile si nu ii plateau pentru munca lor."Il suna un taximetrist din Bucuresti, din Brasov, de undeva, si ii spune uite Ioane, ... citește toată știrea