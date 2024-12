Amazon a testat cu succes livrari cu drone in Italia

Amazon a finalizat cu succes primul test de livrare a coletelor cu drone in Italia.Amazon a testat cu succes livrari de colete cu drone in Italia, marcand astfel debutul serviciului in Europa.Testul a avut loc miercuri, 4 decembrie 2024, in orasul San Salvo, situat in regiunea Abruzzo. Compania a utilizat drona de ultima generatie MK-30, echipata cu un sistem avansat de viziune computerizata, care ... citește toată știrea