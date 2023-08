Ambasada Ucrainei in Romania indeamna populatia sa se abtina de la filmarea si distribuirea imaginilor cu atacurile cu drone lansate de rusi asupra porturilor ucrainene de pe Dunare.Ambasada Ucrainei in Romania face apel la cetateni sa nu filmeze si sa nu disemineze pe retelele de socializare si in mass-media filmulete privind dronele rusesti care lovesc infrastructura ... citeste toata stirea