Ambasadorul Austriei, in prima vizita oficiala: "Brasovul este o bijuterie de oras"

Ambasadorul Austriei in Romania, Excelenta Sa Ulla Krauss-Nussbaumer, s-a aflat miercuri, 27 noiembrie, in prima vizita in judetul Brasov. Ea a fost insotita de consulul Onorific al Austriei la Sibiu, Andreas Huber, iar in agenda oficialului din Austria au fost incluse intalniri cu prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, si cu primarul Brasovului, George Scripcaru. De asemenea, Excelenta Sa Ulla Krauss-Nussbaumer a avut o intalnire cu reprezentantii Forumului Democrat al Germanilor din