Ambasadorul Elvetiei in Romania, prima vizita la Brasov. A fost primit de presedintele CJ si de prefectul Brasovului

Ambasadorul Elvetiei in Romania a venit in prima vizita la Brasov, unde fost primit de presedintele CJ si de prefectul Brasovului.Excelenta Sa Massimo Baggi, Ambasadorul Confederatiei Elvetiene in Romania, efectueaza in aceste zile prima vizita oficiala in municipiul si judetul Brasov.Marti, 2 aprilie, inaltul oaspete a avut o intrevedere la sediul Consiliului Judetean Brasov cu presedintele Todorica-Constantin Serban, la care a luat parte si Mihai Catalin Vasii, prefectul judetului Brasov,