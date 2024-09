Ambasadorul Greciei in Romania, in vizita la Prefectura Brasov. Ea a discutat cu prefectul Brasovului despre dezvoltarea relatiilor economice

Ambasadorul Greciei in Romania, Excelenta Sa Evangelia Grammatika, a fost luni, 23 septembrie, in vizita la Prefectura Brasov. Conform prefectului Brasovului, Catalin Vasii, ea a fost insotita de Konstantinos Dikaros, seful Sectiei economice si comerciale, dar si de Eleni Kostula, secretar al Biroului de diplomatie publica din cadrul Ambasadei."In cadrul intrevederii am abordat subiecte privind situatia comunitatii elene din judetul Brasov si cea a investitorilor ... citește toată știrea