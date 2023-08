Duminica, in ultima zi a Festivalului Saptamana Haferland, la Crit au fost prezenti ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, si cel al Germaniei, Peer Gebauer.Ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer, a afirmat duminica, la Crit, in ultima zi a Festivalului Saptamana Haferland, ca aceasta manifestare "este un eveniment unic, un focus, o intrare in cultura fantastica a Transilvaniei, a sasilor", potrivit Agerpres."Am avut astazi multe discutii cu multi oameni care vin cu ... citeste toata stirea