Ambasadorul Suediei a revenit la Brasov. In urma cu trei saptamani a fost la schi, acum a venit in vizita oficiala

Primarul Brasovului, George Scripcaru, a primit luni, 17 martie, vizita oficiala a ambasadorului Suediei in Romania, Excelenta Sa Anna Hallerman. A fost prima sa vizita oficiala la Brasov, de la numirea ca ambasador extraordinar si plenipotentiar, in cadrul Ambasadei Suediei in Romania, din data de 17 Septembrie 2024.In timpul discutiilor cu primarul Brasovului, ea declarat ca Suedia si Romania sunt foarte asemanatoare sub raportul politicii de securitate si apararii. De asemenea, ea a ... citește toată știrea