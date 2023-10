Ambrozia de pe terenuri va putea fi taiata de autoritati, daca proprietarul nu o face. Legea privind combaterea ambroziei a fost completata in acest sens, printr-un proiect adoptat de Parlament cu unanimitate de voturi, legea fiind promulgata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in 10 octombrie, data la care decretul emis de seful statului a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.Constatare: cu o amenda nu se rezolva problemaPana acum, legea ambroziei prevedea ca autoritatile ... citeste toata stirea