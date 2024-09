Ambrozia: problema veche, noi sesizari. Cazul Bartolomeu, din nou in atentia parintilor

Curtea privata de peste drum de Scoala Bartolomeu este din nou plina de buruieni, intre care se "remarca" ambrozia, planta puternic alergena, mai ales in aceasta perioada. Parintii au mai sesizat presa pe acest subiect si in urma cu trei ani, dar lucrurile n-au fost definitiv rezolvate, asa incat, la inceput de an scolar, cand (re)vin la scoala pentru preluarea copiilor dupa cursuri, mai arunca un ochi si peste gardul curtii respective."Nu e buna copiilor. Ar trebui sa ia cineva masuri. Parca ... citește toată știrea