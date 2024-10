Ambulanta Brasov are un nou director interimar

Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr.4803/30.09.2024, avem onoarea de a anunta numirea oficiala a domnului dr. Stelea Liviu in functia de Manager general interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean Brasov incepand cu data de azi, 01.10.2024, ocazie cu care a avut loc prima intalnire a Comitetului Director al SAJ Brasov in noua formula, au anuntat reprezentantii SAJ Brasov, pe pagina de Facebook.,,Stimate Doamne, Stimati Domni!Ma simt onorat ca am putut sa fiu membru al echipei de ... citește toată știrea