Ambulatoriu de 2,6 milioane de euro la Spitalul din Victoria. Este al cincilea proiect al Primariei Victoria finantat prin PNRR

Doar doua proiecte in domeniul medical din judetul Brasov au fost aprobate prin PNRR, unul la Victoria si altul la Sacele. La Victoria va functiona un Ambulatoriu integrat la Spitalul Orasenesc, dotarea si amenajarea acestuia fiind finantate cu 2,6 milioane de euro. Este proiectul depus de Primaria Victoria in anul 2022, aprobarea fiind anuntata zilele trecute. ,,Cu acest proiect depasim suma de 13 milioane de euro - proiecte pentru care am castigat deja finantarea prin PNRR" explica primarul ... citeste toata stirea